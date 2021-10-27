Пресс-служба СБУ сообщила о системном противодействии преступлениям, связанным с пандемией COVID-19. В частности, говорится о разоблачении десятков фактов злоупотреблений на строительстве больниц.
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Усилиями СБУ удалось предотвратить хищение почти 1 миллиарда гривен бюджетных средств, выделенных для противодействия коронавирусу,
– говорится в сообщении.
По данным СБУ, это касалось одновременно коррупционных схем при обустройстве новых отделений для приема больных COVID-19 и махинаций на закупках медицинского оборудования для них.
Кроме того, СБУ изъяла 200 тонн поддельных антисептиков, а также других опасных для здоровья фальсификатов для дезинфекции.
СБУ разоблачила картель рэкетиров
- Пресс-служба СБУ сообщила, что удалось задержать членов преступной группировки, которые выбивали деньги у граждан и предпринимателей. Это произошло на Сумщине.
- Членами группировки были около 50 человек. Их координировали "воры в законе" из так называемого Сухумо-кутаисского клана.
- По данным правоохранителей, злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги, а также применяли психологическое давление и насилие.
Публикация из телеграм-канала СБУ:
СБУ предотвратила хищение 1 миллиарда гривен из антиковидного фонда
Служба безопасности Украины системно противодействует преступлениям, связанным с пандемией COVID-19
Усилиями СБУ удалось предотвратить хищение почти 1 миллиарда гривен бюджетных средств, выделенных для противодействия коронавирусу.
Были разоблачены десятки фактов злоупотреблений на строительстве больниц.
Это касается как коррупционных схем при обустройстве новых отделений для приема больных COVID-19, так и махинаций на закупках медицинского оборудования для них.
Также изъято 200 тонн поддельных антисептиков и других опасных для здоровья фальсификатов для дезинфекции.
СБУ призывает украинцев ответственно относиться к угрозе коронавируса.
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