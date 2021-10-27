Пресслужба СБУ повідомила про системну протидію злочинам, пов'язаним із пандемією COVID-19. Зокрема, мовиться про викриття десятків фактів зловживань на будівництві лікарень.

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Зусиллями СБУ вдалося запобігти розкраданню майже 1 мільярда гривень бюджетних коштів, виділених для протидії коронавірусу,

– мовиться у повідомленні.

За даними СБУ, це стосувалося водночас корупційних схем при облаштуванні нових відділень для прийому хворих на COVID-19 та махінацій на закупівлі медичного обладнання для них.

Окрім того, СБУ вилучила 200 тонн підроблених антисептиків, а також – інших небезпечних для здоров'я фальсифікатів для дезінфекції.

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Пресслужба СБУ повідомила, що вдалося затримати членів злочинного угруповання, які вибивали гроші у громадян і підприємців. Це відбулося на Сумщині.

Членами угрупування були близько 50 людей. Їх координували "злодії в законі" з так званого Сухумо-кутаїського клану.

За даними правоохоронців, зловмисники залякували громадян, тероризували підприємців і "вибивали" з них гроші, а також – застосовували психологічний тиск та насильство.

Допис з телеграм-каналу СБУ:

СБУ запобігла розкраданню 1 мільярда гривень з антиковідного фонду

Служба безпеки України системно протидіє злочинам, пов'язаним із пандемією COVID-19

Зусиллями СБУ вдалося запобігти розкраданню майже 1 мільярда гривень бюджетних коштів, виділених для протидії коронавірусу.

Було викрито десятки фактів зловживань на будівництві лікарень.

Це стосується як корупційних схем при облаштуванні нових відділень для прийому хворих на COVID-19, так і махінацій на закупівлі медичного обладнання для них.

Також вилучено 200 тонн підроблених антисептиків та інших небезпечних для здоров’я фальсифікатів для дезінфекції.

СБУ закликає українців відповідально ставитися до загрози коронавірусу.

Ми дбаємо про вашу безпеку, а вас просимо подбати про своє здоров'я та здоров'я своїх рідних!