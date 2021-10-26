Поліцейський полку спецпризначення "Київ" проходив службу в зоні ООС. Під час цього він знайшов спільника та організував незаконну схему.

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Зброю зберігали в гаражі

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники зберігали зброю в гаражі в Краматорську Донецької області. Поліцейського та його спільника затримали під час реалізації чергової партії боєприпасів.

Під час проведення обшуків з гаражів вилучили:

пістолети, кулемети та карабіни;

понад 10 600 набоїв різного калібру;

61 гранату;

4 міни різної модифікації;

38 реактивних набоїв та димових гранат;

30 підривачів;

13 кілограмів вибухівки.

Проти зловмисників відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Виявлений склад зброї в гаражі в краматорську / Фото СБУ

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