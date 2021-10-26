Усім фігурантам резонансної справи тепер інкримінують зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв. За це передбачено покарання у виглядів позбавлення волі на 3 – 7 років.
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Залаштунки нелегального бізнесу під прикриттям погонів
- Організатором схеми був співробітник технічного взводу роти швидкого реагування столичного полку патрульної служби поліції особливого призначення.
- Він залучив до реалізації оборудки своїх знайомих і налагодив зв'язки із іншими правоохоронцями та військовими, які мають доступ до зброї.
- Запаси свого "товару" зловмисники зберігали на території гаражного кооперативу у місті Краматорськ Донецької області.
- Реалізація зброї здійснювалася через інтернет і особисто членами угруповання.
Банду накрили під час "контрольної закупки"
Аби вивести торгівців зброєю на чисту воду, правоохоронці інсценували закупку боєприпасів у них. Зокрема, горе-силовики продали їм патрони калібру 7.62 на суму 10 тисяч гривень, а також взяли 30 тисяч гривень і 1200 доларів передоплати за зброю, боєприпаси та вибухівку.
Двоє ділків попалися на гарячому
Зрештою двох причетних до злочинної схеми затримали одразу ж – це співробітник поліції та цивільний. У них вдома та в гаражах провели обшуки. Там знайшли багато зброї, боєприпасів, вибухівки тощо. Невдовзі орагнізаторам незаконної торгівлі зброєю мають оголосити про підозру та обрати запобіжні заходи.
Засудження збройних баронів на Закарпатті
В Ужгороді до 12 років позбавлення волі засудили трьох злочинців, які нелегально продавали іноземну зброю. Крім того, вони планували налагодити продаж оптових партій наркотиків. Угруповання було викрито СБУ ще у 2017 році, однак вирок щодо його членів набув чинності лише в жовтні 2021 року.