Мовиться про територію роти партульної служби поліції "Кривбас". Необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси виявили працівники ДБР.

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Що виявили у схованці зловмисників

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники планували вивезти найдені військові засоби ураження до іншої області. Там вони мали намір їх перепродати. Наразі тривають слідчі дії, зокрема – для встановлення походження зброї та осіб, які облаштували схрон.

Вилучили 133 пакунки з предметами, схожими на:

постріли гранатометні різної модифікації – 89;

89; реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178;

178; реактивні протитанкові гранати – 82;

ручні гранати різних модифікацій – 336;

336; запали – 329;

329; приблизно 56 тисяч набоїв різного калібру;

запали для протитанкових мін;

димові шашки.

ДБР викрила незаконний схрон зброї та боєприпасів / Фото ДБР

Що загрожує порушникам

Найближчим часом мають призначити відповідні судово-балістичні, вибухотехнічні та хімічні експертизи. Досудове розслідування ведуть за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За скоєне зловмисники можуть потрапити за ґрати на строк до 7 років.

Зверніть увагу! На початку жовтня українська розвідка повідомила, що Росія перекинула на окупований Донбас нові партії пального та боєприпасів.