Мовиться про територію роти партульної служби поліції "Кривбас". Необліковану вогнепальну зброю та боєприпаси виявили працівники ДБР.
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Що виявили у схованці зловмисників
Як з'ясували правоохоронці, зловмисники планували вивезти найдені військові засоби ураження до іншої області. Там вони мали намір їх перепродати. Наразі тривають слідчі дії, зокрема – для встановлення походження зброї та осіб, які облаштували схрон.
Вилучили 133 пакунки з предметами, схожими на:
- постріли гранатометні різної модифікації – 89;
- реактивні протитанкові гранати різної модифікації – 178;
- реактивні протитанкові гранати – 82;
- ручні гранати різних модифікацій – 336;
- запали – 329;
- приблизно 56 тисяч набоїв різного калібру;
- запали для протитанкових мін;
- димові шашки.
ДБР викрила незаконний схрон зброї та боєприпасів / Фото ДБР
Що загрожує порушникам
Найближчим часом мають призначити відповідні судово-балістичні, вибухотехнічні та хімічні експертизи. Досудове розслідування ведуть за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За скоєне зловмисники можуть потрапити за ґрати на строк до 7 років.