Літак з вантажем приземлився 22 жовтня у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Його зустріли заступник Міноборони Олександр Носов і генерали Тетяна Остащенко та Микола Шевцов.

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Прибула партія високоточної зброї

До України прибула третя заключна партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 мільйонів доларів від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України,

– повідомили у міністерстві.

Вона включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння та медичне майно.

Допомога на 60 мільйонів доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Володимира Зеленського до США, та надана додатково до 250 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Протягом 10 та 18 жовтня в Україну доставили дві попередні партії вантажу.

В Україну прибула партія високоточної зброї зі США / Фото Міністерства оборони