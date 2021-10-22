Самолет с грузом приземлился 22 октября в международном аэропорту "Борисполь". Его встретили заместитель Минобороны Александр Носов, генералы Татьяна Остащенко и Николай Шевцов.

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Прибыла партия высокоточного оружия

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи по безопасности на 60 миллионов долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины,

– сообщили в министерстве.

Она включает боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение и медицинское имущество.

Помощь на 60 миллионов долларов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США, и предоставлена ​​дополнительно к 250 миллионам долларов.

Обратите внимание! В течение 10 и 18 октября в Украину доставили две предыдущих партии груза.

В Украину прибыла партия высокоточного оружия из США / Фото Министерства обороны