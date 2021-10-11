Сумма помощи составляет несколько десятков миллионов долларов. Часть груза прибыла в аэропорт "Борисполь" 10 октября.

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Украина получила помощь безопасности от Штатов

Кроме ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов,

– рассказали в министерстве.

Известно, что груз Украина получила в рамках дополнительной помощи по безопасности от правительства США ВСУ по результатам договоренностей Владимира Зеленского в США в сентябре 2021 года.

В Украину прибыла помощь из Штатов / Фото Минобороны

Обратите внимание! В Минобороны рассказали, что с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Например, в апреле 2021 года ВСУ получили 8 миллионов долларов помощи от Штатов.

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