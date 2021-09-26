Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный. Он подчеркнул, что "не платит денег, а сам их получает от Минобороны".

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По его словам, выплаты были приостановлены из-за того, что выделили средств меньше, чем нужно. "Не потому, что там был" плохой "Хомчак, был или "плохой" Таран, они не могли между собой договориться, чтобы солдатам платили деньги", – подчеркнул он.

Министр обороны проводил совещание – (деньги – 24 канал) уже выделены и в ближайшее время будут выделяться. Подъемные будут оплачены, поднаем будет оплачен. Пока так. По крайней мере государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено. Валерий Залужный Главнокомандующий ВСУ

Он также отметил, что в 2021 году в бюджет заложили меньше денег, поэтому и получали их меньше. По состоянию на сентябрь речь шла о единовременных выплатах, которые действительно являются обязательными.

По словам генерала, Минобороны уже заплатило деньги людям, которые до конца июня побывали в отпусках. Теперь там выплачивают деньги за июль. Остальные подъемные – пока движение не пошло.

Справка. Подъемные (подъемная помощь) – это деньги, которые выплачиваются военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, и тем, которые проходят кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава в случае переезда и тому подобное.

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