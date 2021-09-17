О сумме задолженности сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она получила многочисленные обращения от военнослужащих.

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Задолженность перед военными

Как сообщает омбудсмен, сейчас задолженность Министерства обороны составляет 1 миллиард 465 миллионов гривен.

В частности, 1 миллиард 271 миллион гривен – это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим в зоне Операции объединенных сил.

По этой ситуации омбудсмен направила письмо министру экономики Алексею Любченко. Она просит как можно быстрее решить эту проблему.

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Накануне этого заявления Денисовой появилась информация о том, что может возникнуть проблема с использованием бюджетных средств Минобороны.

Как сообщил нардеп от "Голоса" Роман Костенко, по состоянию на сентябрь на счетах остаются неиспользованные 15 миллиардов гривен.

Такую информацию нардепам рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Полный текст публикации Офиса Омбудсмена Украины

К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступают многочисленные обращения военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей о нарушении конституционных прав, в связи с задолженностью выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи.

На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен – это задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

Омбудсменом направлен запрос в адрес Первого вице-премьер-Министра экономики Украины Алексея Любченко, который является главой Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), о необходимости рассмотрения с привлечением ответственных лиц МОУ на очередном заседании указанной Межведомственной рабочей группы ситуации вокруг задолженности, образовавшейся перед военнослужащими Вооруженных Сил Украины, с изучением результатов деятельности Министерства обороны Украины и путей решения указанной проблемы.

Ситуация с соблюдением прав военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей находится на личном контроле Уполномоченного.