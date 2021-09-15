Глава Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал нардепам об использовании средств Минобороны. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

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Деньги на счетах Минобороны

На конец 2021 года на счетах Минобороны, как сообщает Костенко, может остаться около 15 миллиардов гривен. Как отмечает нардеп, произошло это из-за неэффективного управления.

По его словам, за последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета.

Так по данным Счетной палаты не использовали:

в 2018 году – 526 миллионов гривен;

в 2019 – 1, 347 миллиарда гривен;

в 2020 – 1,649 миллиарда гривен.

...за 8 месяцев в 2021 году – 7,8 миллиарда гривен, а по прогнозам Счетной палаты в декабре эта сумма может составить 14,8 миллиарда гривен.

Интересно теперь как и на что МОУ попытаются потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет?

– отмечает Костенко.

Расходы на оборону в 2022 году

Кабинет Министров 15 сентября принял расходы на сектор безопасности и обороны в проекте Госбюджета-2022.

По словам Дениса Шмыгаля, туда направили 5,95% ВВП государства.

Денежное обеспечение украинских военных увеличили на 7,7 миллиарда гривен.

В предыдущей версии проекта выделили рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники.

Главное о бюджете на 2022 год / инфографика 24 канала

Полный текст публикации Романа Костенко

Из-за неэффективного управления в Минобороны на счету может остаться около 15 млрд гривен на конец года.

Сейчас имеем неутешительную ситуацию с использованием бюджетных средств Министерством обороны Украины.

Сегодня Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проинформировал народных депутатов об использовании средств Минобороны.

Ситуация следующая.

За последние три года наблюдается тенденция к увеличению суммы неиспользованных средств по общему и специальному фондам бюджета. Так по данным Счетной палаты не было использовано:

в 2018 году – 526 млн грн;

в 2019 – 1, 347 млрд грн;

в 2020 – 1,649 млрд грн;

за 8 месяцев в 2021 году – 7,8 млрд грн, а по прогнозам Счетной палаты в декабре эта сумма может составить 14,8 млрд грн.

Интересно теперь как и на что МОУ попытаются потратить такую сумму средств до конца года, чтобы они не вернулись в бюджет?

Я соглашаюсь с Dmytro Kuleba, что Украина должна стать сильной военной державой, вроде Израиля.

Однако, сначала нужно хотя бы научиться распоряжаться в разы меньше в сравнении с Израилем бюджетом, который выделяется на Минобороны.