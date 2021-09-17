Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, что средства для единовременных обязательных выплат и дополнительных вознаграждений не учли при принятии бюджета на 2021 год.

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Законопроект подали как неотложный

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что именно из-за позиции ведомства и конструктивного подхода депутатов деньги удалось найти. В парламент уже подали, как неотложный, законопроект о внесении изменений в бюджет.

Этим законопроектом предусмотрены расходы, в частности, и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Голосование состоится в ближайшее время,

– объяснила Маляр.

В Офисе омбудсмена сообщили о 1,5 миллиарда долга

Отметим, что ранее в Офисе омбудсмена сообщили о крупной задолженности перед украинскими военными, ее сумма составляет 1,5 миллиарда гривен. Большинство этих средств должны были идти на выплаты на оздоровление.

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Не финансировали и "боевые выплаты" также для защитников, находящихся в зоне проведения ООС. Поэтому Людмила Денисова и обратилась с письмом к министру экономики Алексею Любченко.