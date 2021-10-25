Речь идет о территории роты партульной службы полиции "Кривбасс". Неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы обнаружили работники ГБР.
Важно В Украину прибыла партия высокоточного оружия из США, – Минобороны
Что обнаружили в тайнике злоумышленников
Как выяснили правоохранители, злоумышленники планировали вывезти найденные военные средства поражения в другую область. Там они намеревались их перепродать. Сейчас продолжаются следственные действия, в частности – для установления происхождения оружия и лиц, обустроивших тайник.
Изъяли 133 пакетов с предметами, похожими на:
- выстрелы гранатометные различной модификации – 89;
- реактивные противотанковые гранаты различной модификации – 178;
- реактивные противотанковые гранаты – 82;
- ручные гранаты различных модификаций – 336;
- запалы – 329;
- примерно 56 тысяч патронов различного калибра;
- запалы для противотанковых мин;
- дымовые шашки.
ГБР разоблачила незаконный тайник оружия и боеприпасов / Фото ГБР
Что грозит нарушителям
В ближайшее время должны назначить соответствующие судебно-баллистические, взрывотехнические и химические экспертизы. Досудебное расследование ведут по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. За содеянное злоумышленники могут попасть за решетку на срок до 7 лет.