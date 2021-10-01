По данным разведчиков, в подразделения оккупантов вернули значительную часть боевых машин, которые восстанавливали и модернизировали на территории России. Также туда доставили запасы имущества и оборудования для перевода техники на зимний период эксплуатации.
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Что еще завезли оккупанты
Разведчики сообщили, что Россия завезла железнодорожным и автомобильным транспортом на оккупированные украинские территории свыше 5 тысяч тонн горючего и новые партии вооружения и боеприпасов. В частности, говорится о:
- снарядах для ракетных систем залпового огня;
- противотанковых управляемых ракетах;
- выстрелах к ручным противотанковым гранатометам;
- противотанковых и противопехотных минах;
- патронах для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
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Ситуация на Донбассе: последние новости
- Оккупационные войска России продолжают нарушать режим тишины. В частности, 1 октября враг обстрелял Авдеевку со своих позиций возле Ясиноватой. Били из минометов калибра 120 миллиметров.
- Также из-за коварных действий российских оккупантов 1 октября получили ранения 2 украинских защитников. Воины находятся в лечебном учреждении.
- Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом. В Кремле назвали это "нецелесообразным".
- Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что представители оккупантов блокируют решение вопроса контрольно-пропускных пунктов на границе. Они требуют отдать часть украинской территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом.
Полный текст публикации ГУР Минобороны в фейсбуке:
Главное управление разведки Украины информирует.
Командование ВС РФ в течение сентября 2021 года продолжало перемещение на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях боеприпасов, боевой техники и имущества военного назначения.
В частности, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск железнодорожным и автомобильным транспортом было завезено свыше 5 тысяч тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов, в частности противотанковые управляемые ракеты, снаряды для ракетных систем залпового огня, выстрелы к ручным противотанковым гранатометам, противотанковые и противопехотные мины, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Кроме того, в подразделения оккупантов возвращена значительная часть боевых машин, восстановленных и модернизированных на территории России, доставлены запасы имущества и оборудования для перевода техники на зимний период эксплуатации.