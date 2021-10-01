Российские наемники обстреляли жилые районы Авдеевки со своих позиций возле Ясиноватой. Били из минометов калибра 120 миллиметров.
На Донбассе двое военных получили ранения
Повреждена гражданская инфраструктура
Боевики повредили частные здания на улице Колосовой. К счастью, потерь среди гражданского населения нет. На фото, обнародованных на фейсбук-странице ООС, видно, что в некоторых домах повыбивало стекла. Рядом на земле разбросаны обломки.
Последствия вражеского обстрела Авдеевки / Фото пресс-службы ООС
Украинская сторона СЦКК уже уведомила наблюдателей ОБСЕ обо всех нарушениях режима прекращения огня, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений. В пресс-службе ООС подчеркнули, что действия оккупантов свидетельствуют о нежелании придерживаться договоренностей о перемирии. Боевики наоборот усиливают напряжение и подвергают местных жителей опасности.
Ситуация на Донбассе
- Накануне работники Службы безопасности Украины предотвратили диверсии на линии разграничения. На Донетчине и Луганщине они обнаружили 2 тайника пророссийских боевиков с огромным арсеналом и взрывчаткой.
- На позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил 28 сентября пришел и добровольно сдался в плен боевик. Он был вооружен автоматом. Мужчина пожаловался, что его травили российские кураторы.
- Украинская разведка сообщила, что Россия к 2024 году планирует полностью интегрировать оккупированный Донбасс. На это государство-агрессор хочет выделить 900 миллиардов рублей, то есть примерно 330 миллиардов гривен.