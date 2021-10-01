Российские наемники обстреляли жилые районы Авдеевки со своих позиций возле Ясиноватой. Били из минометов калибра 120 миллиметров.

На Донбассе двое военных получили ранения​

Повреждена гражданская инфраструктура

Боевики повредили частные здания на улице Колосовой. К счастью, потерь среди гражданского населения нет. На фото, обнародованных на фейсбук-странице ООС, видно, что в некоторых домах повыбивало стекла. Рядом на земле разбросаны обломки.

Последствия вражеского обстрела Авдеевки / Фото пресс-службы ООС

Украинская сторона СЦКК уже уведомила наблюдателей ОБСЕ обо всех нарушениях режима прекращения огня, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений. В пресс-службе ООС подчеркнули, что действия оккупантов свидетельствуют о нежелании придерживаться договоренностей о перемирии. Боевики наоборот усиливают напряжение и подвергают местных жителей опасности.

Обратите внимание! С начала суток, 1 октября, оккупанты уже 8 раз нарушали режим прекращения огня. В результате враждебных действий двое военных ВСУ получили огнестрельные ранения.

Ситуация на Донбассе