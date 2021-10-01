Російські найманці обстріляли житлові райони Авдіївки зі своїх позицій біля Ясинуватої. Гатили із мінометів калібру 120 міліметрів.

На Донбасі двоє військових отримали поранення​

Пошкоджена цивільна інфраструктура

Бойовики пошкодили приватні будівлі на вулиці Колосовій. На щастя, втрат серед цивільного населення немає. На фото, оприлюднених на фейсбук-сторінці ООС, видно, що у деяких будинках повибивало шибки. Поруч на землі розкидані уламки.

Наслідки ворожого обстрілу Авдіївки / Фото пресслужби ООС

Українська сторона СЦКК вже повідомила спостерігачів ОБСЄ про всі порушення режиму припинення вогню, надавши вичерпні докази злочинів. У пресслужбі ООС наголосили, що дії окупантів свідчать про небажання дотримуватися домовленостей про перемир'я. Бойовики навпаки посилюють напруження й наражають місцевих мешканців на небезпеку.

Зверніть увагу! Від початку доби, 1 жовтня, окупанти вже 8 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій двоє військових ЗСУ зазнали вогнепальних поранень.

Ситуація на Донбасі