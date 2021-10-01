Загалом від початку поточної доби російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.

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В якому стані військові

Наразі невідомо, в якому районі наші захисники отримали вогнепальні поранення. Наших бійців оперативно госпіталізували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними,

– розповіли у штабі ООС.

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