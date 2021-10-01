Про це повідомляється у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією в Україні 30 вересня 2021 року.

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Порушення на Донеччині

У Донецькій області СММ зафіксувала 15 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження,

– зазначили в ОБСЄ.

Більшість порушень режиму припинення вогню – на схід від Майорська (підконтрольного урядові, 45 кілометрів на північний схід від Донецька).

Порушення у Луганській області

У Луганській області СММ зафіксувала 28 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження,

– йдеться у звіті.

Більшість – на південний схід і північний схід від Попасної (підконтрольної урядові, 69 кілометрів на захід від Луганська);

Деякі з них – на північний захід від ділянки розведення в районі Золоте (підконтрольного урядові, 60 кілометрів на захід від Луганська).

Зверніть увагу! За попередній звітний період на Донеччині зафіксували 257 порушень режиму тиші, на Луганщині – 159.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Окупанти 30 вересня відкривали вогонь по позиціях ЗСУ 13 разів.

Російські найманці застосовували для обстрілів заборонене озброєння.

Унаслідок ворожих атак 1 захисник України загинув, ще 1 – поранений.

Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу