Ситуація у Донецькій області
У звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 29 вересня, мовиться, що найбільше порушень – 257 – зафіксували на території Донецької області.
Зауважте На Донбасі нацгвардійці зупинили авто, нашпиговане зброєю та набоями
Серед них – 15 вибухів: 14 – невизначеного походження, ще 1 – прогримів у повітрі.
В ОБСЄ зауважили, що найбільше порушень фіксують поблизу Широкиного.
Загострення на Луганщині
На Луганщині представники ОБСЄ зафіксували 159 порушень режиму припинення вогню. Серед них – 38 вибухів невизначеного походження.
Левову частку порушень зафіксували у районі ділянки розведення біля Золотого та у районі Антонівки.
Ситуація погіршується
- Представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання конфлікту на Донбасі посол Мікко Кіннунен заявив, що у вересні 2021 року зафіксували суттєве погіршення ситуації.
- Настільки масштабного загострення не було від липня 2020 року.
- За словами Кіннунена, "у вересні в середньому щодня реєструємо понад 250 порушень режиму припинення вогню".
- В ОБСЄ заявили, що особливу стурбованість викликає кількість жертв серед цивільного населення.