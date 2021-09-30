Ситуація у Донецькій області

У звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 29 вересня, мовиться, що найбільше порушень – 257 – зафіксували на території Донецької області.

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Серед них – 15 вибухів: 14 – невизначеного походження, ще 1 – прогримів у повітрі.

В ОБСЄ зауважили, що найбільше порушень фіксують поблизу Широкиного.

Загострення на Луганщині

На Луганщині представники ОБСЄ зафіксували 159 порушень режиму припинення вогню. Серед них – 38 вибухів невизначеного походження.

Левову частку порушень зафіксували у районі ділянки розведення біля Золотого та у районі Антонівки.

Ситуація погіршується