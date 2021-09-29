Виявили порушника на мобільному блокпосту поблизу Волновахи, що у Донецькій області. Спинили чоловіка військовослужбовці 21 окремої бригади імені Петра Калнишевського
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Нашпиговане зброєю авто
На блокпосту 22-річного чоловіка спинили і вирішили оглянути його авто. Під час огляду у багажнику його "Волги" гвардійці виявили:
- дві одиниці стрілецької зброї;
- 4 одиниці реактивних протитанкових гранат РПГ-22;
- кулемет Калашнікова;
- 60 набоїв калібру 7,62 міліметра.
Чоловіка затримали за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.