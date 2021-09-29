Виявили порушника на мобільному блокпосту поблизу Волновахи, що у Донецькій області. Спинили чоловіка військовослужбовці 21 окремої бригади імені Петра Калнишевського

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Нашпиговане зброєю авто

На блокпосту 22-річного чоловіка спинили і вирішили оглянути його авто. Під час огляду у багажнику його "Волги" гвардійці виявили:

дві одиниці стрілецької зброї;

4 одиниці реактивних протитанкових гранат РПГ-22;

кулемет Калашнікова;

60 набоїв калібру 7,62 міліметра.

Чоловіка затримали за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Нагадаємо. На Львівщині в одного з активістів виявили цілий схрон зброї. У чоловіка знайшли вибухівку, набої та бойові гранати. Сховок виявили на території помешкання місцевого жителя, який позиціює себе як громадський активіст.