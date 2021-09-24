Арсенал вражає: СБУ знайшла сховище зі зброєю у громадського активіста з Львівщини

Порушника викрили співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Нацполіції. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.

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У громадського активіста знайшли сховок зі зброєю

На Львівщині співробітники СБУ знайшли прихований арсенал з бойовими засобами ураження. Сховок виявили на території помешкання місцевого жителя, який позиціює себе як громадський активіст.

Зі схрону вилучили майже 2 кілограми пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої. Схованку облаштували у прибудинковій споруді. Під час її огляду правоохоронці виявили:

3 гранати РГ-42 і Ф-1;

електродетонатори;

шумові гранати;

понад 100 набоїв калібру 5,45 міліметра.



СБУ знайшла схрон зброї / Фото СБУ

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Правоохоронці проводять розслідування

Наразі за матеріалами СБУ тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення. Окрім цього, вони шукають джерела надходження боєприпасів.

Невдовзі усіх причетних до злочину притягнуть до відповідальності. Заходи із викриття проводили співробітники СБУ та слідчі Нацполіції.

Зверніть увагу! За зберігання зброї, боєприпасів та вибухівки без дозволу порушнику може загрожувати від 3 до 7 років за ґратами. Однак, за українським законодавством, людину звільняють від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала зброю правоохоронцям.



Сховок був на приватній території громадського активіста / Фото СБУ



Зброю заховали у прибудинковій споруді / Фото СБУ



Правоохоронці вилучили гранати, набої та інші боєприпаси / Фото СБУ