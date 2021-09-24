Нарушителя разоблачили сотрудники Управления СБУ во Львовской области совместно со следователями Нацполиции. Сейчас правоохранители продолжают проводить расследование.

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У общественного активиста нашли тайник с оружием

На Львовщине сотрудники СБУ нашли скрытый арсенал с боевыми средствами поражения. Тайник обнаружили на территории квартиры местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист.

Из схрона изъяли почти 2 килограмма пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства. Тайник обустроили в придомовой постройке. Во время ее осмотра правоохранители обнаружили:

3 гранаты РГ-42 и Ф-1;

электродетонаторы;

шумовые гранаты;

более 100 патронов калибра 5,45 миллиметра.



СБУ нашла схрон оружия / Фото СБУ

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Правоохранители проводят расследование

Сейчас по материалам СБУ продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения. Кроме этого, они ищут источники поступления боеприпасов.

Вскоре всех причастных к преступлению привлекут к ответственности. Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники СБУ и следователи Нацполиции.

Обратите внимание! За хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки без разрешения нарушителю может грозить от 3 до 7 лет за решеткой. Однако, по украинскому законодательству, человека освобождают от уголовной ответственности, если он добровольно сдал оружие правоохранителям.



Схрон был на частной территории общественного активиста / Фото СБУ​



Оружие спрятали в придомовом сооружении / Фото СБУ



Правоохоранители изъяли гранаты, патроны и другие боеприпасы / Фото СБУ