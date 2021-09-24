В результате происшествия 52-летний мужчина получил травмы. Злоумышленнику грозит тюрьма.

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Мужчина выстрелил в посетителя кафе

Правоохранителям 23 сентября поступило сообщение о том, что в Червонограде в одном из кафе произошла стрельба. Там двое мужчин внезапно начали ссориться. Во время конфликта один из них выстрелил из неизвестного оружия в своего оппонента.

На место происшествия немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции. Правоохранители установили личности участников конфликта. Оба оказались местными жителями в возрасте 34 и 52 года.

Выстрелы произвел младший из мужчин. В результате инцидента старший получил травмы. В частности, медики диагностировали у него "ушибленную рану лобной и теменной области головы". Полицейские изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет. Его направили на экспертное исследование.

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет в тюрьме.

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.



Мужчина устроил стрельбу в кафе / Фото полиции Львовщины