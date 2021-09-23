Один из мужчин уже привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Девушка во время движения выпрыгнула из машины

Правоохранителям 22 сентября поступило сообщение о разбойном нападении на 20-летнюю девушку в одном из сел Стрыйского района. На место происшествия немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа, оперативники-криминалисты и сотрудники других служб полиции

Правоохранители установили, что жительница одного из сел Ивано-Франковской области в городе Болехов остановила машину Volkswagen Passat. Ее водитель согласился за умеренную плату подвезти девушку в Стрый, так как ехал в том же направлении. Примерно в 15:45 в одном из сел Стрыйского района пассажир машины, сидевший на переднем сиденье, неожиданно направил на пострадавшую пистолет. Мужчина приказал девушке отдать ему деньги и мобильный телефон.

Испугавшись за свою жизнь, она открыла дверцу и прямо во время движения выпрыгнула из автомобиля. Автомобиль развернулся и уехал в обратном направлении. В его багажнике осталась чемодан пассажирки. Случайный прохожий помог девушке и позвонил в полицию.



Двое мужчин напали на 20-летнюю девушку / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленников задержали

Автомобиль злоумышленников заметили на трассе Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы в селе Станков. Нападавшие пытались скрыться от полиции, однако после преследования их автомобиль заблокировали и остановили патрульные.

Злоумышленниками оказались жители одного из сел Долинского района Ивано-Франковской области в возрасте 22 и 17 лет. Ранее младшего нападающего привлекали к уголовной ответственности за кражу автомобиля.

В салоне правоохранители нашли предмет, похожий на пистолет, который злоумышленники успели спрятать. Оружие изъяли и направили на экспертное исследование. Нападавших задержали. Вскоре суд изберет им меры пресечений.

Следователи открыли уголовное производство за разбой. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 7 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества. Правоохранители проводят досудебное расследование.

Пострадавшая выпрыгнула из машины во время движения / Фото полиции Львовщины

Правоохранители задержали злоумышленников / Фото полиции Львовщины