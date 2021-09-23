Одного з чоловіків вже притягали до кримінальної відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Дівчина під час руху вистрибнула з автівки

Правоохоронцям 22 вересня надійшло повідомлення про розбійний напад на 20-річну дівчину в одному із сіл Стрийського району. На місце події негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, оперативники-криміналісти та співробітники інших служб поліції

Правоохоронці встановили, що жителька одного з сіл Івано-Франківщини у місті Болехів зупинила автівку Volkswagen Passat. Її водій погодився за помірну платню підвезти дівчину в Стрий, адже їхав у тому ж напрямку. Приблизно о 15:45 в одному із сіл Стрийського району пасажир автівки, який сидів на передньому сидінні, несподівано направив на постраждалу пістолет. Чоловік наказав дівчині віддати йому гроші та мобільний телефон.

Злякавшись за своє життя, вона відчинила дверцята і просто під час руху вистрибнула з автомобіля. Авто розвернулося та поїхало у зворотному напрямку. У його багажнику залишилась валіза пасажирки. Випадковий перехожий допоміг дівчині та зателефонував у поліцію.



Двоє чоловіків напали на 20-річну дівчину / Фото поліції Львівщини

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Зловмисників затримали

Автівку зловмисників помітили на трасі Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці у селі Станків. Нападники намагались втекти від поліції, проте після переслідування їхнє авто заблокували та зупинили патрульні.

Зловмисниками виявились жителі одного із сіл Долинського району Івано-Франківської області віком 22 та 17 років. Раніше молодшого нападника притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку авто.

У салоні правоохоронці знайшли предмет, схожий на пістолет, який зловмисники встигли заховати. Зброю вилучили та скерували на експертне дослідження. Нападників затримали. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме від 7 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.



Постраждала вистрибнула з авто під час руху / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці затримали зловмисників / Фото поліції Львівщини