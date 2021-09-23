Інцидент трапився біля готельно-ресторанного комплексу "Колиба", який належить синові бродівського міського голови Івану Белею. Йому вже повідомили про підозру.
До теми Забрав відеокамеру та посвідчення: у Бродах син міського голови побив журналіста у ресторані
Сину мера Бродів загрожує в'язниця
За інформацією слідства, 24 квітня приблизно о 22:00 в селі Лагодів Золочівського району 37-річний місцевий житель перешкоджав журналісту проводити відеозйомку біля свого закладу. Чоловік вибив з рук працівника місцевої телерадіокомпанії відеокамеру та намагався її зламати. Після цього він побив постраждалого.
Зловмиснику повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:
- "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів";
- "Погроза або насильство щодо журналіста".
Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування. Вони 22 вересня скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, – до 5 років за ґратами.
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Коротко про побиття журналіста сином мера Бродів
- Депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук розповіла, що власник готельно-ресторанного комплексу "Колиба", син голови Бродівської ОТГ Іван Белей побив її чоловіка Віталія Кравчука та журналіста місцевого телеканалу "Броди Online" Сергія Нікішина. Окрім цього, він розбив камеру оператора.
- Бійка виникла, коли вона зі своїм чоловіком та оператором прибули у "Колибу", де відбувалось святкування, попри карантинні обмеження.
- Нікішин розповів, що коли, вони приїхали до закладу, то у вікнах горіло світло, яке пізніше вимкнули. Через кілька хвилин із закладу вийшов власник й, голосно лаючись, напав на чоловіків.
- Спочатку він декілька разів ударив Кравчука. Потім побачив, що оператор знімає все на камеру, і вибив її з рук журналіста кулаком. Камера впала на землю, і Белей копнув її ногою.
- Після цього 2 охоронців вивели оператора попід руки до дороги. Журналіст через деякий час повернувся на місце бійки, але своєї відеокамери не знайшов. На землі лежали лише дрібні деталі від неї. Також Нікішину не повернули журналістського посвідчення, яке він показав охоронцеві закладу.
- Вартість розбитої відеокамери Panasonic HC-X1000 становить 60 тисяч гривень. Окрім цього, вона була оснащена радіосистемою до мікрофона Sennheiser, яка коштує 27 тисяч гривень.
- Після інциденту Нікішин зняв побої. За попереднім висновком експерта, він отримав забої м'яких тканин. Журналіст звернувся із заявою до поліції.