Інцидент трапився ще 16 вересня. Однак відео опублікували на фейсбук-сторінці Самбірського водоканалу лише 21 вересня.
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Ексмер захищав самовільну каналізаційну врізку своєї фірми
Фахівці Самбірського водоканалу 16 вересня на вулиці Річній виявили самовільну врізку ТВК "Весна" в центральний колектор міста. На місце викликали спецтехніку та працівників для ліквідації каналізаційних труб.
Власником торгового центру є Тарас Копиляк – колишній міський голова Самбора. Він не надав жодних дозвільних документів та перешкоджав діям комунального підприємства. Окрім цього, чоловік погрожував розправою працівникам водоканалу.
На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, як Копиляк кудись телефонує і лається на працівників водоканалу. Потім ексмер виліз на трактор, намагаючись зупинити ліквідацію самовільно встановлених труб.
Ти що, не розумієш?! Тільки попробуй, бл**ь,
– кричав ексмер, стоячи на тракторі.
Після цього Копиляк сів у ківш і продовжував телефонувати. Врешті працівникам водоканалу вдалося прибрати каналізаційну врізку. Наразі цією справою займається поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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Коротко про Тараса Копиляка
- За інформацією Dailylviv.com, Тарас Копиляк у 2010 – 2015 роках був міським головою Самбора.
- У 2015 році він програв вибори Юрієві Гамару.
- У 2020 році Копиляк знову безрезультатно балотувався на посаду міського голови.
- Тоді він працював радником гендиректора ПП "Ліля", що володіє самбірським ТЦ "Літо".
- У 2018 році торговий центр відключали від водопостачання через борги.