Інцидент трапився ще 16 вересня. Однак відео опублікували на фейсбук-сторінці Самбірського водоканалу лише 21 вересня.

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Ексмер захищав самовільну каналізаційну врізку своєї фірми

Фахівці Самбірського водоканалу 16 вересня на вулиці Річній виявили самовільну врізку ТВК "Весна" в центральний колектор міста. На місце викликали спецтехніку та працівників для ліквідації каналізаційних труб.

Власником торгового центру є Тарас Копиляк – колишній міський голова Самбора. Він не надав жодних дозвільних документів та перешкоджав діям комунального підприємства. Окрім цього, чоловік погрожував розправою працівникам водоканалу.

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, як Копиляк кудись телефонує і лається на працівників водоканалу. Потім ексмер виліз на трактор, намагаючись зупинити ліквідацію самовільно встановлених труб.

Ти що, не розумієш?! Тільки попробуй, бл**ь,

– кричав ексмер, стоячи на тракторі.

Після цього Копиляк сів у ківш і продовжував телефонувати. Врешті працівникам водоканалу вдалося прибрати каналізаційну врізку. Наразі цією справою займається поліція. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Ексмер Самбора захищав самовільну врізку в колектор: відео 18+ (присутня лайка)

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