У центрі Львова під час демонтажу МАФу з шаурмою директор ринку побився з муніципалом

Рішення про демонтаж МАФу прийняв виконком міськради. Кіоск встановили без дозвільних документів.

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Під час демонтажу МАФу власник напав на муніципала

У Львові зранку 14 вересня розпочали демонтувати МАФ. Мовиться про кіоск з вуличною їжею на площі Галицькій, неподалік колишнього фонтану "Кульбаба". Під час робіт його власник напав на працівника ЛКП "Муніципальна варта". На місце події викликали поліцію.

Демонтаж відбувається на виконання рішення виконавчого комітету ЛМР. Заяву в поліцію щодо інциденту написано,

– повідомили у міськраді.

Правоохоронці дадуть правову оцінку діям чоловіка.

Дивіться відео, як у центрі Львова зносять МАФ:

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Власник кіоску працював там 20 років

У коментарі ZAXID.NET власник кіоску, співвласник "Галицького ринку" Юрій Путас розповів, що працює на цьому місці протягом 20 років.

"Рішенням виконкому хочуть знести мій МАФ. Я є його власником. Я 20 років тут працюю. Я не тільки працюю, ми облагороджували площу поруч. Вони почали ламати моє майно. Мене вдарили рукою в лице", – зазначив приватний підприємець.

Натомість у "Муніципальній варті" заявили, що насправді саме власник кіоску напав на їхнього працівника. Муніципали повинні були забезпечувати порядок під час демонтажу кіоску, однак підприємець перешкоджав їм працювати.

"Коли ми забезпечили охорону, коли відключили електропостачання, невідома особа підійшла, почала погрожувати, завдала мені удару головою в голову. Я з метою самозахисту з ним зчепився", – розповідав начальник відділу охорони громадського порядку ЛКП Руслан Ахметшин.



На площі Галицькій демонтують МАФ / Фото "Варта 1"

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МАФ заважає реалізації проєкту площі

Рішення про демонтаж МАФу ще на початку вересня ухвалив виконком Львівської міської ради. Кіоск виключили з перспективної схеми.

Ця споруда заважає реалізації проєкту облаштування благоустрою цієї площі з будівництвом фонтана. Власнику пропонували самостійно розібрати кіоск, але він до не дослухався,

– зазначив голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.

Наразі демонтаж кіоску триває. Знесення МАФу проводять під охороною поліції.

Цікаво! Співвласник "Галицького ринку" Юрій Путас у 2020 році балотувався від політичної партії "Духовна Україна" до міської та обласної рад, однак його не обрали.



Власник кіоску напав на муніципала / Фото "Варта 1"