Зоозахисники заявили про жорстоке поводження з тваринами на фермі львівського вишу

За словами зоозахисників, такі умови для телят порушують українське законодавство. Допис, у якому заявили про жорстоке поводження з тваринами, викликав справжній ажіотаж в мережі.

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На фермі ЛНУВМ жорстоко поводяться з тваринами

Зоозахисники розповіли, що на фермі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького ННВЦ "Комарнівський" в жахливих умовах утримують телят.

Телята перебувають у власних екскрементах, на прив'язі й без постійного доступу до води,

– мовиться у дописі.

За словами активістів, такі дії порушують українське законодавство, а саме:

Наказ № 224 від 08.02.2021 року "Про затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх утримання";

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Тому зоозахисники звернулися із заявою для позапланової перевірки ферми в Держпродспоживслужбу, Держекоінспекцію та поліцію. Також вони звернулись до міністра Мінекономіки України Олексія Любченка, який затвердив наказ про добробут сільськогосподарських тварин, з проханням взяти під особистий контроль це питання.

"Бо якщо не виконується наказ на фермах від вищих навчальних ветеринарних закладів, то що можна чекати від інших?", – підсумували у громадській організації.



На фермі буцімто жорстоко поводяться з тваринами / Фото "Зелена Сила - Green Power"

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Допис викликав у мережі справжній ажіотаж

Допис громадської організації викликав шквал коментарі в у мережі. Більшість людей засуджують такі умови утримання тварин та називають їх знущаннями.

"Це – жах! Куди дивиться влада? За таке знущання з тварин треба судити негідників";

"Що з ними там роблять? Досліди проводять?";

"Та що за садисти там працюють, чи має там хтось серце, як так можна знущатися з невинних тварин?!";

"Ганьба усій нашій освіті! Що це за ветеринарний ВИШ, коли тварини в таких умовах. Ганьба і ректору, і міністру освіти!".

Однак є й ті, хто назвав умови на фермі нормальними. За словами однієї з користувачок фейсбуку, негативні коментарі можуть писати лише ті, хто ніколи не був у хліві.

"Поїдьте в село і зайдіть в будь-який хлів. Картина буде навіть гірша, тому що 85% тварин, а саме корів і свиней, в ще гірших умовах. Фото зроблене в кінці дня, скоріш за все, до зміни підстилки, а тварини напоюються по графіку, не бачу жодного худого телятка", – зазначила жінка.



Телята сидять у власних екскрементах / Фото "Зелена Сила - Green Power"



Зоозахисники звернулись у поліцію / Фото "Зелена Сила - Green Power"