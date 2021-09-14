По словам зоозащитников, такие условия для телят нарушают украинское законодательство. Сообщение, в котором заявили о жестоком обращении с животными, вызвало настоящий ажиотаж в сети.

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На ферме ЛНУВМ жестоко обращаются с животными

Зоозащитники рассказали, что на ферме Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого УНПЦ "Комарнивский" в ужасных условиях содержат телят.

Телята находятся в собственных экскрементах, на привязи и без постоянного доступа к воде,

– говорится в публикации.

По словам активистов, такие действия нарушают украинское законодательство, а именно:

Приказ № 224 за 08.02.2021 года "Об утверждении требований к благополучию сельскохозяйственных животных при их содержании";

Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения".

Поэтому зоозащитники обратились с заявлением для внеплановой проверки фермы в Госпродпотребслужбу, Госэкоинспекцию и полицию. Также они обратились к министру Минэкономики Украины Алексею Любченко, который утвердил приказ о благополучии сельскохозяйственных животных, с просьбой взять под личный контроль этот вопрос.

"Потому что если не выполняется приказ на фермах от высших учебных ветеринарных заведений, то чего можно ждать от других?", – подытожили в общественной организации.



На ферме якобы жестоко обращаются с животными / Фото "Зеленая Сила - Green Power"

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Сообщение вызвало в сети настоящий ажиотаж

Сообщение общественной организации вызвало шквал комментариев в сети. Большинство людей осуждают такие условия содержания животных и называют их издевательствами.

"Это – ужас! Куда смотрит власть? За такое издевательство над животными надо судить негодяев";

"Что с ними там делают? Опыты проводят?";

"Да что за садисты там работают, имеет ли там кто-то сердце, как так можно издеваться над невинными животными?!";

"Позор всему нашему образованию! Что это за ветеринарный вуз, когда животные в таких условиях. Позор и ректору, и министру образования!".

Однако есть и те, кто назвал условия на ферме нормальными. По словам одной из пользовательниц фейсбука, негативные комментарии могут писать только те, кто никогда не был в хлеву.

"Поезжайте в деревню и зайдите в любой хлев. Картина будет даже хуже, потому что 85% животных, а именно коров и свиней, в еще худших условиях. Фото сделано в конце дня, скорее всего, до смены подстилки, а животные напаиваются по графику, не вижу ни одного худого теленка", – отметила женщина.



Телята сидят в собственных экскрементах / Фото "Зеленая Сила – Green Power"



Зоозащитники обратились в полицию / Фото "Зеленая сила – Green Power"