Сообщение посетительницы заведения опубликовали в одной из соцсетей. История возмутила многих пользователей.

К теме Ад для животных, – посетительницу Львовского Cat Cafe поразило состояние кошек в заведении

Женщина заявила, что Cat Cafe-ад для животных

Одна из посетительниц Львовского Cat Cafe рассказала, что была поражена условиями в которых живут коты. По словам женщины, животные были нечесаные, больные и печальные. Кроме того, их пугали дети и посетители, поэтому коты очень боялись людей.

Это место нужно закрыть, а владельцев и работников посадить за ужасное отношение к животным! На деле там оказался ад для животных,

– добавила женщина.

Посетительница отметила, что большинство кошек почесывались и имели экскременты блох в ушах. В худшем состоянии находились мейн-кун и персидская кошка. У кота на носу была лысина, похожая на симптом инфекционной болезни, которая может даже привести к его гибели. В свою очередь, у кошечки не открывался один глаз. По словам женщины, работники заведения ни на какие замечания не реагировали.

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Что рассказали в Cat Cafe

Одна из официанток заведения подтвердила, что такой конфликт действительно был. По ее словам, скандал начался из-за того, что женщина пожаловалась на персидскую кошку, которую недавно привезли в кафе. У таких котиков часто слезятся глаза, однако она восприняла это за болезнь. Интересно, что по словам посетительницы, официанты говорили ей, что они лечат у этой кошки конъюнктивит. Официантка отметила, что в заведении живут 20 котов. Они хорошо контактируют с людьми и никого не боятся.

Владелец Cat Cafe Сергей Олейник рассказал, что проблем с котами нет вообще, ведь все они – здоровы. Посетительница не обращалась к нему лично. Она подходила только к администратору кафе и работникам. Они пытались объяснить женщине, что с животными все хорошо, но она начала скандалить и обратилась в полицию. По словам владельца заведения, люди писали под публикацией женщины некорректные комментарии.

"Я считаю, что для таких комментариев нужно иметь не только ветеринарное образование, но и опыт содержания животных, потому что просто так ставить диагноз о болезни котов нельзя", – отметил Олейник.

Мужчина отметил, что в заведении очень часто убирают. Для этого используют средства на основе живых бактерий. Они некоторое время могут оставлять за собой неприятный запах и со временем он выветривается. Кошек, кроме сфинксов, моют раз в год, ведь так советуют ветеринары. Олейник заверил, что все животные имеют ветеринарные паспорта. Их могут предоставить посетителям по требованию.