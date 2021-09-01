Cat Cafe расположено на улице Генерала Григоренко, 1а. Это первое заведение во Львове, где живут коты, а посетители могут с ними контактировать.

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Женщина заявила об ужасных условиях содержания котов

Посетительница Cat Cafe рассказала в сети о плохих условиях для содержания кошек в заведении. Женщина приходила туда со своим мужем. Она надеялась увидеть миленьких котиков, которых можно было бы покормить, и насладиться приятной атмосферой. Но ожидания девушки не оправдались.

Это место нужно закрыть, а владельцев и работников посадить за ужасное отношение к животным! На деле там оказался ад для животных,

– рассказала женщина.

По ее словам, животные находились в ужасном состоянии. В ушах кошек были экскременты блох, поэтому они постоянно чесались. Большинство животных имели признаки ожирения и тяжело передвигались. Женщина отметила, что коты были нечесаные, грустные и очень боялись людей.

Особенно посетительницу удивило состояние мейн-куна. У кота чуть выше носа есть лысина и он постоянно себя расчесывал. В комментариях один из пользователей отметил, что симптомы похожи на проявления инфекционной болезни. Если животному не предоставить необходимое лечение, оно может даже умереть.

Женщину поразило состояние кошек в Cat Cafe / Фото blacklist_of_lviv

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Персонал на замечания не реагировал

Женщина рассказала, что, когда она находилась в заведении, туда пришли дети. Они хватали котов за хвосты и очень жестоко "гладили". Кроме этого, дети шумели, пугая животных, и бегали за ними. По словам посетительницы, персонал никак на это не реагировал.

"Возле бара стояли 3 сотрудника. Просто при них одну кошечку настигло неадекватное семейство. Мужчина, несмотря на то, что кошка мяукала и царапалась, схватил ее на руки. Кошка буквально начала кричать на руках у этого изверга. От персонала – ноль эмоций", – отметила женщина.

Посетительница добавила, что еще одна кошка постоянно сидела на столе и умывалась. Потом за этот стол сели люди, однако перед этим официант даже не протер его. Кроме этого, по словам женщины, в зале совсем не было средств для дезинфекции.

По словам женщины, персонал на замечания не реагировал / Фото blacklist_of_lviv

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В одной кошки были больные глаза

Немного погодя посетительница уже хотела идти прочь из кафе, однако увидела, как официантка вынесла в зал еще одну кошку. Животному было 4 – 5 месяцев и она, вероятно, только что проснулась.

Здесь мы с мужем видим мордочку кошечки. Это ужас ! У кошки один глаз совсем не открывался. Все глаза были в чем-то черном и засохшем, вокруг носа – такая же ситуация, а вся шерсть – сбита клоками!

– отметила женщина.

Тогда посетительница спросила официантку, почему кошку в таком состоянии выносят к людям. В ответ девушка лишь улыбнулась и радостно сообщила, что с животным все в порядке – ей капают глаза и лечат конъюнктивит.

Кроме этого, женщина отметила, что в заведении плохо пахло. Большинство пользователей в комментариях ее поддержали. Люди также рассказывали о своих неприятных впечатлениях от посещения кафе:

"Предлагаю поехать туда еще раз тем, кому не безразлично. Можно сразу с полицией";

"Заходил сюда несколько месяцев назад. Вонь стояла страшная. Коты тоже показались несчастными. Персонал был ужасно равнодушен, даже кофе отказались сделать";

"Теперь понятно, почему это кафе постоянно меняет дислокацию";

"Была там года 2 назад и ситуация была та же. Коты были испуганы, неухожены и голодны, потому что прыгали по нашим тарелкам";

"Когда год назад была во Львове, посетила это заведение. В Харькове есть тоже кафе с котиками, поэтому мне есть с чем сравнивать. К сожалению, я была неприятно удивлена. В кафе очень неприятно пахло";

"Была там еще на Бандеры в 2018 году. Еще тогда некоторые кошки выглядели нездоровыми и грязными".

Также пользователи отметили, что на странице Cat Cafe все негативные комментарии удалили.

Пользователи сети также рассказали о плохом состоянии котов / Фото blacklist_of_lviv