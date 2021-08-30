Елена Таран – местная зоозащитница, которая дала инциденту огласку. Она считает, что над кошкой поиздевались, чтобы самоутвердиться.

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"Знаете, в теме зоозащиты мои глаза многое видели, а нервы еле, но выдерживали. Однако этот факт – уже просто ни в какие ворота", – отметила она.

Кошку весной кто-то подбросил в подъезд. Животное слонялось в поисках пищи и прибежища. Таран считает, что люди, которые сделали животному татуировку, просто решили самоутвердиться, используя беззащитного 1,5-килограммового котенка.

Они сделали ей татуировку фашистского символа. Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках у маленького существа! Это разве смешно?,

– отметила Таран.



Татуировку сделали неизвестные / Фото Елены Таран

Зоозащитница: Терпят боль и спасаются

Кошка еще имеет 5 детенышей, все они – без дома.

"Хорошо, что наши маленькие друзья не понимают все свинство этих поступков, они терпят боль и продолжают жить, кормить своих деток, спасаться и терпеть. У них нет выбора. Его за них сделали когда-то их "верные" хозяева", – подытожила Таран.



У кошки есть 5 детенышей / Фото Елены Таран

Текст публикации Елены Таран:

Вы такого еще не видели! Шок!

Знаете, в теме зоозащиты мои глаза многое видели, а нервы еле, но выдерживали. Однако этот факт уже просто ни в какие ворота. Это дитя весной было подброшено кем-то в подъезд, потом слонялось по подъездам и осело на пятачке уродов, которые самоутвердились, используя беззащитного 1,5-килограммового котенка-девочку. Они сделали ей татуировку фашистского символа! Не на заборе, не у себя на лбу, а на ушках у маленького существа! Это разве смешно? А мы тем временем искали ее. И вот недавно нашли. Нашли уже с 5 котятами. Ее тоже выставили добропорядочные жильцы из очередного подъезда. Наверное, христиане...

Маленькая, худенькая, глаза разбежались в стороны. Она ходила со двора на рынок, к остановке, чтобы попросить себе еду. Однажды даже котенок последовал за ней и потерялся. Сейчас котята подросли. Девочку на днях стерилизовали. Опасность вируса в доме и ее материнский инстинкт, пришлось вернуть ее котят – в ту жизнь, где есть люди, которые не церемонятся с живыми существами, они не притормаживают, натравливают своих собак, играют и "веселятся" в угоду своим низким качествам.

Хорошо, что наши маленькие друзья не понимают все свинство этих поступков, они терпят боль и продолжают жить, кормить своих деток, спасаться и терпеть. У них нет выбора. Его за них сделали их "верные" хозяева. Это – Херсон. Прикрепляю фото деток кошечки. Им очень нужен дом! И кошке прежде всего!