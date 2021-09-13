Відкриттям площі завершується проєкт "ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину", який розпочався у 2018 році. Його реалізовували управління охорони історичного середовища ЛМР, Центр міської історії, Лабораторія міського простору та Відділ культури Уманської міськради за фінансового сприяння Євросоюзу.

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У Львові відкрили оновлену площу Коліївщини

На відкриття площі прийшли львів'яни та гості міста, а також міський голова Андрій Садовий, головний рабин Львова та Західної України Мордехай Шломо Болд і президент Львівської обласної благодійної організації "Бней-Бріт "Леополіс" Михайло Плєсков.

А хтось може пригадати, коли тут востаннє була вода? Бо я тішився, як маленька дитина, коли 2 роки тому на вулиці Коперника ми відновили фонтан "Криниця з левами". Він не працював 70 років,

– зазначив Садовий.

На думку мера, криниця на площі Коліївщини востаннє працювала десь на початку минулого століття.

"Вода важлива для нашого міста: важлива вода, важливі люди, важливе порозуміння і важлива співпраця. У моєму розумінні, цей простір – це простір сусідів. Сюди приходять люди різних національностей, різних віросповідань. Але вони почуваються тут дуже комфортно", – додав міський голова.

Садовий подякував усім тим, хто долучився до відновлення площі фінансово, адже на це витратили немалі гроші. Також мер подякував усім, хто тут працював.

"Ця площа особлива. Вона дуже львівська і дуже красива", – зауважив Садовий.

Дивіться фото з відкриття оновленої площі Коліївщини / Фото Романа Балука

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Що можна побачити на оновленій площі Коліївщини

Проєкт оновлення площі Коліївщини розробило бюро "Рутенія" (архітектор Ольга Криворучко). Роботи виконувала фірма "Вельт Капітал". Під час археологічних досліджень на площі знайшли міського оборонного муру та фундаменти будівель. Їх позначили в мощенні.

Окрім цього на площі з'явилась криниця, яка раніше була її осередком. Це місце пам'яті, оскільки вона була одним з головних місць зустрічей мешканців. Над проєктом нової інтерпретації криниці працювала команда Центру міської історії у співпраці з істориками з різних країн та гідами зі Львова. На її цямринні можна побачити вибрані імена львів'ян та львів'янок, які мешкали довкола площі з кінця XIX століття і до Другої світової війни. Їхні імена знайшли в адресних книгах різних років.

"Ця дільниця була реміснича, тут мешкали кравці, продавці, вчителі, чиновники. І це є їхня історія. Про декого ми знаємо більше, про декого ми не дуже знаємо багато. Запрошую всіх прочитати, але не тільки з думкою про минуле, а й з думкою, що місто творять всі його мешканці", – зазначила директорка Центру міської історії Софія Дяк.

Вартість проєкту – 3 мільйони гривень

Площу оновили як сучасний громадський простір. Позначки історичних будівель та місць є частиною осмислення і поваги до історії та спадщини середньовічного єврейського кварталу.

Загалом цей проєкт вартує близько 3 мільйонів гривень, місто дало 1 мільйон гривень, а 2 мільйони гривень – це кошти з європейських грантів,

– зазначив Садовий.

За словами міського голови, це була дуже хороша колаборація. Львів вдячний усім, хто цінує та інвестує в історичну спадщину і реставрацію.

"Якщо пригадати, якою була ця площа до реставрації, і якою вона є зараз – це дві великі різниці. Поміняні всі мережі та комунікації, нова бруківка, нові крісла, нові смітники, і сама криниця, з якої йде вода", – підсумував мер Львова.

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