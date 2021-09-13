Открытием площади завершается проект "ReHERIT: общая ответственность за общее наследие", который начался в 2018 году. Его реализовывали управления охраны исторической среды ЛГС, Центр городской истории, Лаборатория городского пространства и Отдел культуры Уманского горсовета при финансовом содействии Евросоюза.

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Во Львове открыли обновленную площадь Колиивщины

На открытие площади пришли львовяне и гости города, а также городской голова Андрей Садовый, главный раввин Львова и Западной Украины Мордехай Шломо Болд и президент Львовской областной благотворительной организации "Бней-Брит "Леополис" Михаил Плесков.

А кто-то может вспомнить, когда здесь в последний раз была вода? Потому что я радовался, как маленький ребенок, когда 2 года назад на улице Коперника мы восстановили фонтан "Колодец со львами". Он не работал 70 лет,

– отметил Садовый.

По мнению мэра, колодец на площади Колиивщины последний раз работала где-то в начале прошлого века.

"Вода важна для нашего города: важна вода, важны люди, важно понимание и важно сотрудничество. В моем понимании, это пространство – это пространство соседей. Сюда приходят люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Но они чувствуют себя здесь очень комфортно", – добавил городской голова.

Садовый поблагодарил всех тех, кто присоединился к восстановлению площади финансово, ведь на это потратили немалые деньги. Также мэр поблагодарил всех, кто здесь работал.

"Эта площадь особенная. Она очень львовская и очень красивая", – отметил Садовый.

Смотрите фото с открытия обновленной площади Колиивщины / Фото Романа Балука

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Что можно увидеть на обновленной площади Колиивщины

Проект обновления площади Колиивщины разработало бюро "Рутения" (архитектор Ольга Криворучко). Работы выполняла фирма "Вельт Капитал". Во время археологических исследований на площади нашли городскую оборонительную стену и фундаменты зданий. Их обозначили в мощении.

Кроме этого на площади появился колодец, который раньше был ее центром. Это место памяти, поскольку он был одним из главных мест встреч жителей. Над проектом новой интерпретации колодца работала команда Центра городской истории в сотрудничестве с историками из разных стран и гидами из Львова. На колодезном срубе можно увидеть избранные имена львовян и львовянок, которые жили вокруг площади с конца XIX века и до Второй мировой войны. Их имена нашли в адресных книгах разных лет.

"Этот участок был ремесленный, здесь жили портные, продавцы, учителя, чиновники. И это их история. О некоторых мы знаем больше, о некоторых мы не очень много знаем. Приглашаю всех прочитать, но не только с мыслью о прошлом, но и с мыслью, что город творят все его жители", – отметила директор Центра городской истории София Дьяк.

Стоимость проекта – 3 миллиона гривен

Площадь обновили как современное общественное пространство. Отметки исторических зданий и мест являются частью осмысления и уважения к истории и наследию средневекового еврейского квартала.

В целом этот проект стоит около 3 миллионов гривен, город дал 1 миллион гривен, а 2 миллиона гривен – это средства из европейских грантов,

– отметил Садовый.

По словам городского головы, это была очень хорошая коллаборация. Львов благодарен всем, кто ценит и инвестирует в историческое наследие и реставрацию.

"Если вспомнить, какой была эта площадь до реставрации, и какой она есть сейчас – это две большие разницы. Поменяны все сети и коммуникации, новая брусчатка, новые кресла, новые мусорные урны, и сам колодец, из которого идет вода", – подытожил мэр Львова.

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