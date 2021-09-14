Решение о демонтаже МАФа принял исполком горсовета. Киоск установили без разрешительных документов.

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Во время демонтажа МАФа владелец напал на муниципалов

Во Львове Утром 14 сентября начали демонтировать МАФ. Речь о киоске с уличной едой на площади Галицкой, неподалеку от бывшего фонтана "Одуванчик". Во время работ его владелец напал на работника ЛКП "Муниципальная стража". На место происшествия вызвали полицию.

Демонтаж происходит во исполнение решения исполнительного комитета Львовского горсовета. Заявление в полицию об инциденте написано,

– сообщили в горсовете.

Правоохранители дадут правовую оценку действиям мужчины.

Смотрите видео, как в центре Львова сносят МАФ:

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Владелец киоска работал там 20 лет

В комментарии ZAXID.NET владелец киоска, совладелец "Галицкого рынка" Юрий Путас рассказал, что работает на этом месте в течение 20 лет.

"Решением исполкома хотят снести мой МАФ. Я его владельц. Я 20 лет здесь работаю. Я не только работаю, мы облагораживали площадь рядом. Они начали ломать мое имущество. Меня ударили рукой в ​​лицо", – отметил частный предприниматель.

А вот в "Муниципальной страже" заявили, что на самом деле именно владелец киоска напал на их работника. Муниципалы должны были обеспечивать порядок во время демонтажа киоска, однако предприниматель препятствовал их работе.

"Когда мы обеспечили охрану, когда отключили электроснабжение, неизвестное лицо подошло, начало угрожать, нанесло мне удар головой в голову. Я в целях самозащиты с ним сцепился", – рассказывал начальник отдела охраны общественного порядка ЛКП Руслан Ахметшин.



На площади Галицкой демонтируют МАФ / Фото "Варта 1"

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МАФ мешает реализации проекта площади

Решение о демонтаже МАФа еще в начале сентября принял исполком Львовского городского совета. Киоск исключили из перспективной схемы.

Это сооружение мешает реализации проекта обустройства благоустройства этой площади со строительством фонтана. Владельцу предлагали самостоятельно разобрать киоск, но он к этому не прислушался,

– отметил председатель Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

Демонтаж киоска продолжается. Снос МАФа проводят под охраной полиции.

Интересно! Совладелец "Галицкого рынка" Юрий Путас в 2020 году баллотировался от партии "Духовная Украина" в городской и областной советы, однако его не выбрали.



Владелец киоска напал на муниципала/ Фото "Варта 1"