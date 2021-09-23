Инцидент случился возле гостинично-ресторанного комплекса "Колыба", который принадлежит сыну бродовского городского главы Ивану Белею. Ему уже сообщили о подозрении.

К теме Забрал видеокамеру и удостоверение: в Бродах сын городского главы избил журналиста в ресторане

Сыну мэра Бродов грозит тюрьма

По информации следствия, 24 апреля примерно в 22:00 в селе Лагодов Золочевского района 37-летний местный житель препятствовал журналисту проводить видеосъемку возле своего заведения. Мужчина выбил из рук работника местной телерадиокомпании видеокамеру и пытался ее сломать. После этого он избил пострадавшего.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:

"Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов";

"Угроза или насилие в отношении журналиста".

Правоохранители закончили проведение досудебного расследования. Они 22 сентября направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – до 5 лет за решеткой.

Читайте также Залез на трактор и ругался: экс-мэр Самбора защищал самовольную канализационную врезку своей фирмы

Коротко об избиении журналиста сыном мэра Бродов