Сообщение об инциденте к работникам отделения №1 Полтавского райуправления полиции поступило 22 сентября, примерно в 18:00.

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Таксист угрожал пассажиру

На улице Гулака-Артемовского у пассажира возник конфликт с таксистом. Во время него мужчина увидел в руках таксиста предмет, похожий на оружие.

Правоохранители в течение часа нашли злоумышленника и установили его личность. Им оказался 29-летний местный житель.

Полиция изъяла у таксиста предмет, похожий на оружие. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи об угрозе убийством и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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