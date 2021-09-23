Сообщение об инциденте к работникам отделения №1 Полтавского райуправления полиции поступило 22 сентября, примерно в 18:00.
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Таксист угрожал пассажиру
На улице Гулака-Артемовского у пассажира возник конфликт с таксистом. Во время него мужчина увидел в руках таксиста предмет, похожий на оружие.
Правоохранители в течение часа нашли злоумышленника и установили его личность. Им оказался 29-летний местный житель.
Полиция изъяла у таксиста предмет, похожий на оружие. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.
По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи об угрозе убийством и о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Другие инциденты с таксистами
- В Каменском Днепропетровской области 31 июля таксист облил зеленкой своего пассажира. Это произошло, потому что тот якобы не оплатил проезд.
- В Приморском районе Одессы 4 августа у водителя службы такси Uklon возник конфликт с водителем автомобиля Pugeot. Во время него таксист сначала бил оппонента, а потом вообще угрожал пистолетом.
- В Киеве водитель службы Bolt 9 августа забрызгал перцовым баллончиком несколько человек. СМИ сообщали, что среди пострадавших был ребенок.