Повідомлення про інцидент до працівників відділення №1 Полтавського райуправління поліції надійшло 22 вересня, приблизно о 18:00.

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Таксист погрожував пасажиру

На вулиці Гулака-Артемовського у пасажира виник конфлікт із таксистом. Під час нього чоловік побачив у руках таксиста предмет, схожий на зброю.

Правоохоронці протягом години знайшли зловмисника та встановили його особу. Ним виявився 29-річний місцевий житель.

Поліція вилучила у таксиста предмет, схожий на зброю. Наразі всі обставини події з'ясовує слідство.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про погрозу вбивством та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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