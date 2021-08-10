Це сталося після того, як таксисту зробили зауваження за порушення правил. На місце інциденту довелося викликати швидку допомогу.

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Підійшов до вікна та розпилив

За словами водія Hyundai, таксист зайняв не той ряд і здійснив поворот зі смуги. Однак це було порушенням, бо там дозволений тільки розворот.

Водію Bolt посигналили та, ймовірно, йому це не сподобалося. Він їхав за автомобілем до парковки супермаркету. Там чоловік підійшов до вікна водія та розпилив сльозогінний газ. Після цього з автомобіля вибігла дівчина, яку таксист також забризкав.

Постраждала матір і дитина

Видання Київ.Media повідомило, що від цих дій також постраждали й випадкові перехожі. Поряд проходили матір із 6-річною дитиною, на яких також потрапив газ. У компанії заявили, що вже заблокували акаунт цього водія.

Після цього інциденту на місце викликали швидку допомогу, медики якої надали потерпілим допомогу. Також викликали правоохоронців, щоб зафіксувати подію.

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