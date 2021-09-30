Про це розповіли в Організації з безпеки й співробітництва у Європі. Відповідна заява опублікована на офіційному сайті ОБСЄ 29 вересня.

Цього ж дня Цькували російські куратори: озброєний бойовик здався українським військовим

На Донбасі погіршується безпекова ситуація

Представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання конфлікту на Донбасі посол Мікко Кіннунен оприлюднив заяву за підсумками розмов у рамках ТКГ та робочих груп, які відбулися 29 вересня 2021 року. За його словами:

Безпекова ситуація на Донбасі зараз нестабільна.

Зросла кількість порушень режиму припинення вогню.

Причому до рівня, якого ОБСЄ не фіксувала з липня 2020 року.

У вересні в середньому щодня реєструємо понад 250 порушень режиму припинення вогню. Особливу стурбованість викликає велика кількість жертв серед цивільного населення,

– повідомив Кіннунен.

І додав, що "у вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020" (тоді, нагадаємо, сторони украли угоду про режим повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня).

Росія блокує місію ОБСЄ на Донбасі

В ОБСЄ зазначили також, що спостерігачі не можуть повноцінно працювати на непідконтрольних Україні територіях, бо:

Бойовики їм обмежують пересування. Упродовж минулих 2 тижнів такі випадки були і на Донеччині (31), і на Луганщині (6).

Безпілотники Спостережної місії обстрілюють, їхні сигнали – глушать.

Та й загалом Росія блокує продовження місії ОБСЄ, яка є важливою у процесі розв'язання конфлікту на Донбасі з 2014 року. На засіданні підгруп ТКГ 29 вересня не вдалося домовитися про жодні конкретні заходи.

Зверніть увагу: заява ОБСЄ пролунала в останній день перед закінченням строку дії мандату спостерігачів на російсько-українському кордоні. Росія відмовилася його продовжувати.

Радимо глянути й на інші важливі новини до теми: