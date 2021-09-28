Про це повідомили журналісти, які відвідали зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
До теми Ворог має знати, що кожен двір – це фортеця, – Залужний про закон щодо тероборони
Скасували зайву військову документацію
Накази, що так чи інакше, забороняли відкривати вогонь – скасовані. Нова ввідна – робити смерть ворогам можна і треба, рішення про відкриття приймає командир щодо всього доступного йому озброєння,
– написав журналіст Олексій Годзенко.
Ще одне знакове рішення – щодо зайвої документації, яку мали заповнювати військові. Залишили – лише найнеобхідніше.
Взяли у використанні комплекси "Байрактар"
Також проінформували, що безпілотні авіакомплекси "Байрактар" уже забрали зі складів і перевели на аеродроми. Деякі з них вже виконують бойові завдання.
Тим часом Окупанти на Донбасі розгорнули масштабну призовну кампанію, – розвідка
Залужний казав, що загроза повномасштабної війни залишається
Зазначимо, що раніше генерал-лейтенант Залужний заявив, що досі зберігається загроза повномасштабної війни з Росією. Саме тому у ЗСУ проводять активну підготовку – із залученням міжнародних партнерів.
Проте, наголосив головнокомандувач, в армії розглядають єдиний варіант повернення окупованої Луганщини та Донеччини і він – дипломатичний.
Текст публікації Олексія Годзенка: