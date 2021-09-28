Об этом сообщили журналисты, посетившие встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Отменили лишнюю военную документацию

Приказы, что так или иначе, запрещали открывать огонь – отменены. Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир всего доступного ему вооружения,

– написал журналист Алексей Годзенко.

Еще одно знаковое решение – по лишней документации, которую должны были заполнять военные. Оставили лишь самое необходимое.

Взяли в использовании комплексы "Байрактар"

Также проинформировали, что беспилотные авиакомплексы "Байрактар" уже забрали со складов и перевели на аэродромы. Некоторые из них уже выполняют боевые задачи.

Тем временем Оккупанты на Донбассе развернули масштабную призывную кампанию, – разведка

Залужный говорил, что угроза полномасштабной войны остается

Отметим, что ранее генерал-лейтенант Залужный заявил, что до сих пор сохраняется угроза полномасштабной войны с Россией. Именно поэтому в ВСУ проводят активную подготовку – с привлечением международных партнеров.

Однако, подчеркнул главнокомандующий, в армии рассматривают единственный вариант возвращения оккупированной Луганщины и Донетчины и он – дипломатический.

Это важно! Утром 28 сентября оккупанты активизировались. В результате вражеских обстрелов ранения получили двое наших защитников. На провокации противника наши военные открывали огонь в ответ и оккупанты были вынуждены остановить обстрелы.

Текст публикации Алексея Годзенко:

Итак, мысли каталогизированы внутри черепа, могу написать о собственных выводах после общения с Валерием Залужным.

До этого знакомы были, но очень мало. Сегодня был приятно удивлен, увидев очень легкую в общении человека, который готов слушать. Итак:

1) приказы, что так или иначе, запрещали открывать огонь – отменены. Новая вводная – делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир всего доступного ему вооружения.

2) Главком приказал убрать из КСП все ненужные журналы и документацию, которая сама себя дублирует, оставив исключительно необходимую. Альтернативно одаренных проверяющих, требующих журналов учета журналов учета занести в "Журнал отмудоханых проверяющих".

3) все имеющиеся комплексы "Байрактар" переехали со "складов" на аэродромы и уже привлечены к выполнению задач, в том числе боевых.

Ну, вот как-то так, оценивайте прочитанное.