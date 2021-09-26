Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отметил, что в настоящее время проводятся комплексы учений, в том числе и с привлечением западных партнеров, членов НАТО.

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Я всегда об этом говорю с момента моего вступления в эту должность. Потому что эта угроза полномасштабной агрессии – она есть, она была. И, к сожалению, должен это отметить, что, пожалуй, она и будет дальше,

– сказал генерал-лейтенант.

"Соответственно наша задача как ВСУ – не ждать "манны небесной", мы должны к этому готовиться. Делаем все возможное для того, чтобы у противника было меньше желаний такой сценарий реализовывать", – подчеркнул Валерий Залужный.

Вариант возвращения оккупированных территорий

В то же время военный добавил, что сейчас рассматривается только один вариант возвращения оккупированных территорий Донетчины и Луганщины – дипломатический.

Но мы должны развиваться, тренироваться и готовиться, в частности к наступательным действиям, чтобы быть готовыми для того, чтобы силовым путем освободить нашу оккупированную территорию,

– подытожил главнокомандующий ВСУ.

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