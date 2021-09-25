Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что враг один раз бил из запрещенного минскими договоренностями оружия. В то же время ситуация находится под контролем украинских защитников.

Заметьте Привлекли резервистов и гражданских: боевики на Донбассе начали масштабные учения

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Раненого военного госпитализировали. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Где было "горячо"

Вблизи Верхнеторецкого боевики били из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров и артиллерийских систем калибра 122 миллиметра.

Возле Марьинки оккупанты осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

Российские самолеты совершили очередную провокацию

Российские самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20 залетели в запретную зону в акватории Черного моря. Это произошло 24 сентября.

Там проходили зенитные учения ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что таким поведением Россия в очередной раз показала свое истинное лицо.

Чтобы осуществить очередную провокацию, российское руководство подвергло опасности собственных военных летчиков.

Сообщение Операции объединенных сил

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 25 сентября 2021 года

Слава Украине!

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

С начала суток российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.