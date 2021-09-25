Пресс-служба Операции объединенных сил сообщила, что враг один раз бил из запрещенного минскими договоренностями оружия. В то же время ситуация находится под контролем украинских защитников.
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Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение,
– говорится в сообщении.
Где было "горячо"
- Вблизи Верхнеторецкого боевики били из запрещенных минометов калибра 120 миллиметров и артиллерийских систем калибра 122 миллиметра.
- Возле Марьинки оккупанты осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.
Российские самолеты совершили очередную провокацию
- Российские самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20 залетели в запретную зону в акватории Черного моря. Это произошло 24 сентября.
- Там проходили зенитные учения ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ.
- Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что таким поведением Россия в очередной раз показала свое истинное лицо.
- Чтобы осуществить очередную провокацию, российское руководство подвергло опасности собственных военных летчиков.
Сообщение Операции объединенных сил
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 25 сентября 2021 года
Слава Украине!
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
С начала суток российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.
Вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.
В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он был эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.
Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.