Пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що ворог один раз гатив зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Водночас ситуація перебуває під контролем українських захисників.

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Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Пораненого військового госпіталізували. Його стан оцінюють як задовільний.

Де було "гаряче"

Поблизу Верхньоторецького бойовики гатили зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів та артилерійських систем калібру 122 міліметрів.

Біля Мар'їнки окупанти здійснили прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

Російські літаки здійснили чергову провокацію

Російські літаки-розвідники типу Су-24МР та Іл-20 залетіли у заборонену зону в акваторії Чорного моря. Це сталося 24 вересня.

Там відбувалися зенітні навчання ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що такою поведінкою Росія вкотре показала своє справжнє обличчя.

Щоб здійснити чергову провокацію, російське керівництво наразило на небезпеку власних військових льотчиків.

Допис Операції об'єднаних сил

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17.00 25 вересня 2021 року

Слава Україні!

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Від початку доби російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров'я воїна – задовільний.

Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.