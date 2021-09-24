Інцидент стався в акваторії Чорного моря. Там проводили бойові стрільби зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ.

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У заборонену зону залетіли російські літаки-розвідники типу Су-24МР та Іл-20.

Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети,

– мовиться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя. Влаштовуючи провокації, вони наражають на небезпеку власних військових льотчиків.

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