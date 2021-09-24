Інцидент стався в акваторії Чорного моря. Там проводили бойові стрільби зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ.

Зауважте Бойовики влаштували навчання і били з танків: в ОБСЄ нарахували сотні порушень на Донбасі

У заборонену зону залетіли російські літаки-розвідники типу Су-24МР та Іл-20.

Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети,
– мовиться у повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя. Влаштовуючи провокації, вони наражають на небезпеку власних військових льотчиків.

Російські літаки зробили чергову провокацію: дивіться відео

Бойовики на Донбасі почали масштабні навчання

  • Окупанти на Донбасі розпочали мобілізаційні штабні навчання. Для цього вони залучили цивільні сили та резервісти.
  • Збори резервістів проведуть у вересні та жовтні. Наразі триває підготовчий етап (21 – 25 вересня).
  • Далі резервістів чекає заліковий етап (4 – 8 жовтня).
  • Окупанти відпрацьовують стрільбу зі штатної зброї, водіння бойових машин та розвідувально-диверсійну підготовку.
  • Бойовики тренуються в артилерійських, танкових, мотострілецьких, розвідувальних та інженерно-саперних підрозділах.