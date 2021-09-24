Інцидент стався в акваторії Чорного моря. Там проводили бойові стрільби зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ.
Зауважте Бойовики влаштували навчання і били з танків: в ОБСЄ нарахували сотні порушень на Донбасі
У заборонену зону залетіли російські літаки-розвідники типу Су-24МР та Іл-20.
Російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети,
– мовиться у повідомленні.
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя. Влаштовуючи провокації, вони наражають на небезпеку власних військових льотчиків.
Російські літаки зробили чергову провокацію: дивіться відео
Бойовики на Донбасі почали масштабні навчання
- Окупанти на Донбасі розпочали мобілізаційні штабні навчання. Для цього вони залучили цивільні сили та резервісти.
- Збори резервістів проведуть у вересні та жовтні. Наразі триває підготовчий етап (21 – 25 вересня).
- Далі резервістів чекає заліковий етап (4 – 8 жовтня).
- Окупанти відпрацьовують стрільбу зі штатної зброї, водіння бойових машин та розвідувально-диверсійну підготовку.
- Бойовики тренуються в артилерійських, танкових, мотострілецьких, розвідувальних та інженерно-саперних підрозділах.