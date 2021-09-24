Инцидент произошел в акватории Черного моря. Там проводили боевые стрельбы зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ.
Заметьте Боевики устроили учения и били из танков: в ОБСЕ насчитали сотни нарушений на Донбассе
В запретную зону залетели российские самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20.
Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты,
– говорится в сообщении.
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо. Устраивая провокации, они подвергают опасности собственных военных летчиков.
Российские самолеты совершили очередную провокацию: смотрите видео
Боевики на Донбассе начали масштабные учения
- Оккупанты на Донбассе начали мобилизационные штабные учения. Для этого они привлекли гражданские силы и резервистов.
- Сборы резервистов проведут в сентябре и октябре. Сейчас идет подготовительный этап (21 – 25 сентября).
- Далее резервистов ждет зачетный этап (4 – 8 октября).
- Оккупанты отрабатывают стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин и разведывательно-диверсионную подготовку.
- Боевики тренируются в артиллерийских, танковых, мотострелковых, разведывательных и инженерно-саперных подразделениях.