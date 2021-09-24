Об этом сообщается в отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ от 23 сентября.
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Наблюдатели насчитали 889 нарушений на временно оккупированных территориях:
- В Донецкой области – 745, в том числе 160 взрывов, 4 разрыва боеприпасов, 1 взрыв в воздухе и 155 взрывов неопределенного происхождения.
- В Луганской – 144, в том числе 14 взрывов. Из них 7 танковых выстрелов и 7 взрывов неопределенного происхождения.
Нарушения, согласно оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой вне зоны безопасности,
– отметили в СММ.
Кроме этого, информируют о так называемых учениях в зоне безопасности возле Софиевки, что является "нарушением решения ТКГ от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности".
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 23 сентября, оккупанты 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак ни один украинский военнослужащий не пострадал.
- С начала этого периода, 24 сентября, наемники России огневой активности не проявляли.