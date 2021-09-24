Об этом сообщается в отчете Мониторинговой миссии ОБСЕ от 23 сентября.

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Наблюдатели насчитали 889 нарушений на временно оккупированных территориях:

В Донецкой области – 745, в том числе 160 взрывов, 4 разрыва боеприпасов, 1 взрыв в воздухе и 155 взрывов неопределенного происхождения.

В Луганской – 144, в том числе 14 взрывов. Из них 7 танковых выстрелов и 7 взрывов неопределенного происхождения.

Нарушения, согласно оценке, были связаны с учениями с боевой стрельбой вне зоны безопасности,

– отметили в СММ.

Кроме этого, информируют о так называемых учениях в зоне безопасности возле Софиевки, что является "нарушением решения ТКГ от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности".

Ситуация на Донбассе: что известно