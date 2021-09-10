ВСУ готовятся дать отпор врагу

Наступления России можно ожидать в любое время. Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге.

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Это свидетельствует (размещение дополнительных сил – 24 канал), что такие намерения (широкомасштабного наступления – 24 канал), скорее всего, у нашего врага есть,

– заявил военный.

В то же время он заверил, что Вооруженные Силы Украины готовятся дать отпор агрессору, в том числе и с территории Беларуси. Провокация возможна на любом участке государственной границы, но прежде всего – в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Вследствие вражеских обстрелов в течение 8 – 9 сентября на Донбассе ранения получили 9 наших военных. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии с оторванными руками и ногами.

В Харьков отправили 6 пострадавших, а остальные – в Киев.

Утром 9 сентября боевики обстреливали из тяжелого вооружения окраину станции "Скотоватая". Из-за этого работников пришлось эвакуировать, а движение поездов ограничили.

Обратите внимание! Российско-белорусские военные учения "Запад-2021" запланированы на 10 – 16 сентября. Их тема – "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства". К провокациям готовится не только Украина, но и соседняя Польша.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала