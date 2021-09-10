ВСУ готовятся дать отпор врагу

Наступления России можно ожидать в любое время. Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге.

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Это свидетельствует (размещение дополнительных сил – 24 канал), что такие намерения (широкомасштабного наступления – 24 канал), скорее всего, у нашего врага есть,
– заявил военный.

В то же время он заверил, что Вооруженные Силы Украины готовятся дать отпор агрессору, в том числе и с территории Беларуси. Провокация возможна на любом участке государственной границы, но прежде всего – в зоне проведения Операции Объединенных сил.

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